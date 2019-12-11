İran ABD'nin siber saldırısını 'teyit etti'

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İran, altyapı sistemlerine yönelik geniş çaplı bir siber saldırıyı engellediğini açıkladı.

İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Muhammed Cavit Azari-Cahrumi, 'yabancı bir devlet tarafından organize edilen ve e-devlet altyapısını hedef alan' siber saldırının İran'ın güvenlik kalkanı tarafından geri püskürtüldüğünü belirtti.

Saldırının son derece geniş çaplı olduğunu kaydeden İranlı Bakan, detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Cahrumi, altyapı sistemlerini hedef alan ülkenin adını vermekten kaçındı, ancak haber Ekim ayında ABD'li yetkililerin Reuters ajansına verdiği demeci akıllara getirdi.

Adı gizli tutulan ABD'li üst düzey yetkilileri, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları İran'ın 'propaganda yayma' yeteneğini bertaraf etmek amacıyla Eylül ayında geniş çaplı bir siber operasyon düzenlediklerini kaydetmişti.

Cahrumi, Reuters'in haberinin hatırlatılması üzerine, "(Amerikalılar) Böyle bir şeyi ancak rüyalarında görürler" şeklinde cevap verdi.

İran'ın nükleer programı, 2009-2010 yılları arasında ABD ve İsrail'in düzenlediği siber saldırılarla büyük darbe almıştı. 'Stuxnet' adı verilen bir yazılım, İran'ın uranyum zenginleştirmekte kullandığı santrifüjlerin bir bölümünü kullanılamaz hale getirmişti.