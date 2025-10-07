Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran BM yaptırımlarına karşı komşularla ve Asya ile daha fazla işbirliğine yönelecek | Dış Haberler

        İran BM yaptırımlarına karşı komşularla ve Asya ile daha fazla işbirliğine yönelecek

        İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ülkesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının devreye girmesine karşı atılacak adımlardan birinin komşu ülkelerle bölgesel diplomasiyi ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere Asya ile işbirliğini daha fazla geliştirmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran, komşularına ve Asya'ya daha çok yönelecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

        BM yaptırımlarının işletilmesini engellemek için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Muhacirani, "Hükümet bunun olmasını engellemek için tüm diplomatik kapasitesini kullandı. Şimdi ise tüm çabalara rağmen mevcut durumda olduğumuza göre, bu konu hükümetin geliştirdiği senaryolarda zaten öngörülmüştü ve biz de bugün için bir plan hazırlamıştık." ifadelerini kullandı.

        Yaptırımlarla mücadele için atılacak adımlardan söz eden Muhacirani, "Ülkede takip ettiğimiz konulardan biri de komşularla ilişkileri daha fazla genişletmek. Bu strateji zaten ülkenin dış politikasındaki temel stratejilerinden biri. Bu nedenle, komşu ülkelerle bölgesel diplomasiyi ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere Asya ile iş birliğini geliştirmek gündemde." diye konuştu.

        REKLAM

        Ülkedeki ekonomik durum ve yaptırımların devreye girmesi sonrasındaki piyasa dalgalanmalarına işaret eden Muhacirani, "Bunun farkındayız ve hükümetin yaklaşımı sadece sorunları yönetmek değil, bu nedenle farklı hükümet birimlerinde özel toplantılar düzenlendi." dedi.

        Muhacirani, ülkedeki enerji krizine ilişkin de hükümetin kışın enerji kesintilerini önlemeyi planladığını belirterek, "Bir dengesizlik içindeyiz ve bu dengesizlik yaklaşık 6 ay veya bir yıl içinde çözülmeyecek, bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu yoldan geçmek kesinlikle halkın desteğiyle mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

        Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin New York'taki BM Genel Kurulu sırasında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşme talebinde bulunmasına dair ülke içinde Erakçi'ye yöneltilen eleştirilerin sorulması üzerine Muhacirani, "Tüm konuları uygulayan yürütme organıdır. Hükümet Sözcüsü veya Bakan kişisel görüşüne dayanarak hiçbir şey yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu