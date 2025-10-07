İran BM yaptırımlarına karşı komşularla ve Asya ile daha fazla işbirliğine yönelecek

Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

BM yaptırımlarının işletilmesini engellemek için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Muhacirani, "Hükümet bunun olmasını engellemek için tüm diplomatik kapasitesini kullandı. Şimdi ise tüm çabalara rağmen mevcut durumda olduğumuza göre, bu konu hükümetin geliştirdiği senaryolarda zaten öngörülmüştü ve biz de bugün için bir plan hazırlamıştık." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlarla mücadele için atılacak adımlardan söz eden Muhacirani, "Ülkede takip ettiğimiz konulardan biri de komşularla ilişkileri daha fazla genişletmek. Bu strateji zaten ülkenin dış politikasındaki temel stratejilerinden biri. Bu nedenle, komşu ülkelerle bölgesel diplomasiyi ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahil olmak üzere Asya ile iş birliğini geliştirmek gündemde." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik durum ve yaptırımların devreye girmesi sonrasındaki piyasa dalgalanmalarına işaret eden Muhacirani, "Bunun farkındayız ve hükümetin yaklaşımı sadece sorunları yönetmek değil, bu nedenle farklı hükümet birimlerinde özel toplantılar düzenlendi." dedi.