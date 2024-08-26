Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar Başbakanı Al Sani görüştü | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar Başbakanı Al Sani görüştü

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası hukuka bağlı ülkelerin İsrail'i Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını sona erdirmeye zorlamak için ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:16 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahran'da görüştüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

        Görüşmede, Tahran-Doha arasındaki siyasi ilişkilerin düzeyini "mükemmel" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, iki ülke arasında diğer alanlardaki ilişkilerin düzeyinin de artırılmasının önemini vurguladı.

        Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını desteklediklerini belirten Pezeşkiyan, "Gazze'de her dakika insan hakları ve tüm uluslararası hukuk kuralları ihlal ediliyor ancak insan haklarını savunduğunu iddia eden bazı ülkeler bu suçlara karşı sessiz kalmanın da ötesinde bu suçların ve soykırımın faillerine destek veriyor." dedi.

        REKLAM

        Pezeşkiyan, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası hukuka bağlı ülkelerin İsrail'i Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurmaya zorlamak için ortak hareket etmesinin gereğine işaret etti.

        Al Sani de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yeni göreve başlayan Pezeşkiyan'a başarı dileklerini ileterek, "Katar Emiri, iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyor. Ayrıca ikili ilişkilerin ve karşılıklı işbirliğinin henüz iki ülke liderlerinin istediği düzeye ulaşmadığına ve bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bazı ülkelerin Gazze'deki mağdur ve suçlulara yönelik çelişkili tutumlarda bulunduğu ifade eden Al Sani, "Katar, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürecek ve bu bağlamda İran'ın her zaman akıllı ve sorumlu bir aktör olarak yapıcı rolüne güvenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mevcut bölgesel ve uluslararası meselelere bakış açısını ve olumlu yaklaşımını takdir ederek, ülkesinin bu yaklaşımı ikili, bölgesel ve uluslararası arenada ilerletmek için İran'la işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #KATAR
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy