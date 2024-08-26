İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar Başbakanı Al Sani görüştü

İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Görüşmede, Tahran-Doha arasındaki siyasi ilişkilerin düzeyini "mükemmel" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, iki ülke arasında diğer alanlardaki ilişkilerin düzeyinin de artırılmasının önemini vurguladı.

Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını desteklediklerini belirten Pezeşkiyan, "Gazze'de her dakika insan hakları ve tüm uluslararası hukuk kuralları ihlal ediliyor ancak insan haklarını savunduğunu iddia eden bazı ülkeler bu suçlara karşı sessiz kalmanın da ötesinde bu suçların ve soykırımın faillerine destek veriyor." dedi.

Al Sani de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yeni göreve başlayan Pezeşkiyan'a başarı dileklerini ileterek, "Katar Emiri, iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyor. Ayrıca ikili ilişkilerin ve karşılıklı işbirliğinin henüz iki ülke liderlerinin istediği düzeye ulaşmadığına ve bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası hukuka bağlı ülkelerin İsrail'i Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarını durdurmaya zorlamak için ortak hareket etmesinin gereğine işaret etti.

Bazı ülkelerin Gazze'deki mağdur ve suçlulara yönelik çelişkili tutumlarda bulunduğu ifade eden Al Sani, "Katar, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürecek ve bu bağlamda İran'ın her zaman akıllı ve sorumlu bir aktör olarak yapıcı rolüne güvenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mevcut bölgesel ve uluslararası meselelere bakış açısını ve olumlu yaklaşımını takdir ederek, ülkesinin bu yaklaşımı ikili, bölgesel ve uluslararası arenada ilerletmek için İran'la işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.