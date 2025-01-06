İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Buşehr Eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın Buşehr Eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Giriş: 06.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:50
İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 20.29'da kaydedildi.
Deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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