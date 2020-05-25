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HaberlerSağlık
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 451'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi.

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 451'e yükseldi
AA

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.

- İran'da Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.

Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.

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