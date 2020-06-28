İran'da Kovid-19'a karşı maske takma zorunluluğu getiriliyor

AA

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Gelecek hafta, 5 Temmuz itibarıyla 2 hafta, kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacaktır." dedi.

Gerekli görülmesi durumunda söz konusu kararın Ağustos ayında da uygulanacağını dile getiren Ruhani, ilgili makamların konuyu titizlikle takip etmesini istedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yaklaşık 2 yıl önce başlayan yaptırımlar ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının ülkesi için ekonomik sıkıntı yönünden en şiddetli yıl olduğunu dile getiren Ruhani, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini söyledi.

- Kira artışı sınırlandırıldı

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ülkede son dönemde yüksek kira artışlarının öne geçmek amacıyla alınan kararı açıkladı.

Ruhani, "Ev kiralarında yarından itibaren, Tahran'da yüzde 25, büyük şehirlerde yüzde 20 ve diğer şehirlerde yüzde 15'den fazla artış yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 508'e, vaka sayısı ise 222 bin 669'a ulaştı.