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        Haberler Dünya Papa solunum krizi yaşadı | Dış Haberler

        Vatikan: Papa'nın durumu düne göre kötüleşti

        Solunum yollarında yaşadığı rahatsızlıktan ötürü geçtiğimiz haftadan beri hastanede tedavi gören Papa Fransuva'nın zatürre olduğu ve durumunun düne göre kötüye gittiği bildirildi. Vatikan ayrıca Papa'nın durumunun kritik olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 22:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:54
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        Papa solunum krizi yaşadı
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        Geçtiğimiz hafta, solunum yolları enfeksiyonu teşhisiyle Roma'da hastaneye kaldırılan Papa Fransuva'nın durumu kötüye gitmeye başladı.

        Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, iki taraflı zatürre yaşayan Papa'nın durumu kritik olarak belirtilirken, Papa'nın sabah saatlerinde astım benzeri uzun süreli bir solunum krizi yaşadığı duyuruldu. Papa'ya kriz sırasında oksijen desteği verildi.

        Kan testlerinde ise trambosit düşüklüğü tespit edilen Papa'nın, hâlihazırda uyanık olduğu da verilen bilgiler arasında.

        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, 88 yaşında.

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