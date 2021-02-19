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İran'da muhafazakarların en büyük grubu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına karşı

İran'da muhafazakar kanadın en büyük grubu olarak bilinen Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Haddad Adil, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı yönünde mesajlar veren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a adaylık izni verilmeyeceğini söyledi.

İran'da muhafazakarların en büyük grubu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına karşı
AA

İran'ın "Entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'da düzenlenen İslami Öğrenciler Birliği Siyasi Konferansı'nda konuşan Adil, bir önceki seçimde adaylığı veto edilen Ahmedinejad'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olma planlarına değindi.

Ahmedinejad'ın adaylığına izin verilmeyeceğine işaret eden Adil, "Böyle bir şey olmayacak. Bir önceki seçimde de olmamıştı. Şu anda 4 yıl geçti ve bu durum daha da kötüleşti. Hangi sebeplerle (Ahmedinejad'ın adaylığı) olmamışsa bu kez bu sebepler daha da arttı." dedi.

AHMEDİNEJAD SON YILLARDA ÜLKE YÖNETİMİNE KARŞI ELEŞTİRİLERDE BULUNUYOR

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, adaylığını henüz kesin olarak duyurmasa da en az bir dönem daha cumhurbaşkanı olma planları yaptığına ilişkin güçlü işaretler veriyor ancak öncelikle Anayasayı Koruyucular Konseyinden (AKK) onay alması gerekiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eylül 2016'da Ahmedinejad'a seçimlere katılmamasını tavsiye ettiğini açıklamıştı. Seçimlerde aday olmak isteyenlerin yeterliliğini denetleyen AKK da 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı yarışmak isteyen Ahmedinejad'ın adaylığını reddetmişti.

Hamid Bekayi ve Rahim Meşai gibi yakınları "yolsuzluk" suçlamalarıyla hapse atılan Ahmedinejad, son yıllarda sık sık Ruhani hükümetine sert suçlamalar yöneltiyor. Ahmedinejad, Hamaney ve ölümünden önce General Kasım Süleymani'yi eleştiren açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı, Mart 2018'de Süleymani'ye yazdığı mektupta, Bekayi'nin "hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kasım Süleymani'yi "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Ahmedinejad'ı destekleyen bir grup, 10 Şubat'ta Tahran'daki evinin yakınlarında toplanarak, kendisinden cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasını istemişti.

REFORMİSTLERİN ADAYI BELLİ OLDU

İran'da, reformist Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan'ın 18 Haziran 2021'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı duyuruldu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Demokrasi Partisi başkent Tahran'da düzenlediği 19. Genel Kongresi'nde yeni merkez konsey üyelerini, genel sekreter ve cumhurbaşkanı adayını belirledi.

Yapılan oylamada, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Mustafa Kevakabiyan 10'uncu kez partinin Genel Sekreteri seçilerek, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olarak ilan edildi.

18 yıldır reformist Demokrasi Partisi Genel Sekreterliğini yürüten eski Milletvekili Kevakabiyan'ın adaylığıyla reformist kanat seçimlerde ilk adayını belirlemiş oldu.

Kevakabiyan, 2013 ve 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de başvuru yapmış, adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmişti.

Adaylık sürecinin 11 Mayıs'ta başlayacağı cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk olarak eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan 24 Kasım 2020'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevinde bulunan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi de 9 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamıştı.

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