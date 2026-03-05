Canlı
Habertürk
Habertürk
        "İran'daki ilkokul 2 kere bombalandı" | Dış Haberler

        "İran'daki ilkokul 2 kere bombalandı"

        ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:01 Güncelleme:
        "İran'daki ilkokul 2 kere bombalandı"

        ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

        İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, Hürmüzgan eyaletinde 28 Şubat’ta Minab’da bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya ilişkin AA muhabirine konuştu.

        Silahşor, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

        Toplam can kaybının 185'e ulaşabileceğini öngördüklerini aktaran Silahşor, "Çünkü 20 kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Cenazeler parçalandığı için kimlik tespitini DNA yöntemiyle yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kişilerin kimlikleri de netleşecek." dedi.

        Hayatını kaybedenlerin çok büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu söyleyen Silahşör, "Saldırıda yaşamını yitiren ve şehit olanlardan 139'u ilkokul öğrencisi 26'sı da okulda görev yapan öğretmenlerdi. Bu öğrenciler, 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklardı. Yani hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşuyor. Olay sırasında okulda yaklaşık 170 kız öğrenci bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

        "İkinci saldırı yardım için gelenleri vurdu"

        Saldırının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Silahşor, "Okul iki defa hedef alındı. İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu." dedi.

        Saldırıda 95 kişinin de yaralandığını aktaran Silahşor, yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve ilk saldırının ardından yardım için bölgeye gelen sivillerin bulunduğunu söyledi.

        "Bazı kişiler yaklaşık 10 yıl önce burada askeri bir merkez olduğunu söylüyor"

        Silahşör, okulun bulunduğu bölgeye ilişkin de bilgi vererek, “Saldırının gerçekleştiği okulun yakınında herhangi bir askeri tesis bulunmuyordu. Bazı kişiler, yaklaşık 10 yıl önce burada askeri bir merkez olduğunu söylüyor ancak bundan bizim haberimiz yok ve burası yıllardır okul olarak faaliyet gösteriyor. Kız öğrenciler burada eğitim alıyordu ve burası bir ilkokuldu." diye konuştu.

        İranlı yetkili, yaralıların tedavisinin ve kimlik tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

        ABD'li yetkililer soruşturduklarını, İsrail ise dahli olmadığını savunuyor

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, okul saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını söylemişti.

        Israrlı sorulara, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını veren Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığı" ifadesini kullanmıştı.

        Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de dünkü basın toplantısında, ABD'nin okula hava saldırısı düzenleyip düzenlemediğinin sorulması üzerine, “Bildiğimiz kadarıyla hayır.” yanıtını vererek, “Savaş Bakanlığı bu konuyu araştırıyor.” demişti.

        ABD'li Sözcüye, ABD'nin saldırısı olmadığına dair herhangi bir kanıt bulunup bulunmadığı ve İsrail'in saldırıda rol oynayıp oynamadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı da sorulmuştu.

        Leavitt ise “Tekrar söylüyorum, Savaş Bakanlığı şu anda bu konuyu araştırıyor.” yanıtını vermişti.

        İsrail hükümeti ise konuya büyük ölçüde duyarsız kalırken, ordu yetkilileri söz konusu bölgede saldılar düzenlemediklerini iddia etmişlerdi.

