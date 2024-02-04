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        Haberler Dünya İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki

        İran'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına tepki

        ABD ve İngiltere dün gece Yemen'de 13 ayrı lokasyondaki 36 Husi hedefini vurdu. Saldırıya tepki gösteren İran, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını "Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:01
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        İran'dan ABD ve İngiltere'nin saldırısına tepki
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        İran, ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarını “Yemen'in egemenlik ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak niteledi.

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        Bu tür eylemlerin “uluslararası barışa yönelik endişe verici tehdit” olduğu değerlendirmesinde bulunan Kenani, bunun, ABD ve İngiltere’nin “savaş ve çatışmanın yayılmasını istemedikleri yönünde defalarca dile getirdikleri iddialarla açıkça çeliştiğini” belirtti.

        Kenani, Washington ve Londra’nın İsrail’in “savaş suçlarına tam destek vermeye devam ettiğini” ifade ederek, söz konusu ülkelerin bölgesel düzeydeki eylemleriyle “kaosu, düzensizliği, güvensizliği ve istikrarsızlığı körüklediğini” vurguladı.

        İranlı Sözcü, uluslararası toplumun, ABD ve İngiltere’nin bu konuda hesap vermesini sağlaması gerektiğini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #ABD
        #İngiltere

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