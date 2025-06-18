İran'dan İsrail'e yeni misilleme saldırıları

İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi.

Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı.

AA'nın haberine göre; İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı.

İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.