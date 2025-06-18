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        İsrail ordusundan Tahran'a yeni saldırı dalgası

        İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 02:39 Güncelleme: 18.06.2025 - 03:31
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        İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası
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        İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

        AA'nın haberine göre; bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

        Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

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