İran'dan Azerbaycan'a önemli teklif!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu"İMAR EDELİM"! İran'dan Azerbaycan'a SON DAKİKA teklif
ABONE OL

İran'dan Azerbaycan'a imar teklifi!

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Dağlık Karabağ'ın yeniden imarıyla ilgili olarak, "Dostunuz olmanın yanı sıra yakın komşuyuz ve halkın geri döneceği bölgelerin yeniden yapılandırılması açısından diğer ülkelere göre avantajımız var" dedi

İran'dan Azerbaycan'a önemli teklif!
0:00 / 0:00
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden kurulmasının özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını belirterek "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağız. İran şirketlerinin, coğrafi olarak bize yakın olması, lojistik ve geniş tecrübe gibi avantajları var" dedi.

ALİYEV, ZARİF'İ KABUL ETTİ

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti.

"YENİ FIRSATLAR İŞ BİRLİĞİ KAPISI AÇTI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, son yıllarda İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomi, ulaştırma ve enerji alanındaki ilişkilerde iyi sonuçlar gördüklerini söyledi. Aliyev, bölgedeki yeni duruma bağlı olarak "ortaya çıkan yeni fırsatların özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını" belirtti. Aliyev, "İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında yer alacak şirketler arasında İran firmalarını görmekten mutluluk duyarız" dedi.

"ŞİRKETLERİMİZ İŞE BAŞLAMAYA HAZIR"

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Aliyev'e İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin selamlarını iletti. Zarif, Aliyev'i ve Azerbaycan halkını Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakların kurtarılması dolayısıyla kutladı, bu zaferin Aliyev'in liderliği ve halkın metaneti sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

"DİĞER ÜLKELERİ DE ZİYARET EDECEĞİM"

Azerbaycan'ın zaferinin bölge ülkeleri arasında barışçıl ve normal ilişkilerin başlangıcı olacağını ümit ettiğini ifade eden Zarif, "Ben sizi 3+3 iş birliği formatına (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Rusya, İran) uygun olarak diğer ülkeleri de ziyaret edeceğim. Sizin barış için önerdiğiniz görüşün müzakeresi ve gerçeğe dönüşmesi için çalışacağım. Çünkü bölge ülkelerinin birbiriyle iş birliği hepimizin çıkarlarına uyuyor" ifadelerini kullandı.

"DOSTUNUZ OLMANIN YANI SIRA KOMŞUYUZ"

Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün temin edilmesi, işgale son verilmesi ve Azerbaycanlıların ana vatanlarına dönme olanağı elde etmesinin ardından artık normal bir durumun oluştuğunu dile getirerek şunları kaydetti: "İran bu konuda yardım etmek niyetindedir. Dostunuz olmanın yanı sıra yakın komşuyuz ve halkın geri döneceği bölgelerin yeniden yapılandırılması açısından diğer ülkelere göre avantajımız var.

Biz o insanları ailemiz ve soydaşımız olarak kabul ediyoruz. Aras Nehri'nin iki kıyısı boyunca her zaman soydaşlık ve dostluk ilişkileri mevcut olmuştur. Enerji, imar ve tarım gibi alanlar bizim için öncelikli ve şirketlerimiz işe başlamaya hazır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artmıştı! Yunanistan Fransa'dan savaş uçağı alıyor!
DÜNYAYunanistan savaş uçakları için Fransa ile anlaştı!
AZİL! Son dakika: Trump gitti ama süreç devam ediyor! Biden'den yorum var
DÜNYATrump'ın azil süreci başlıyor! Biden'dan açıklama!
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etmeyi düşünüyor!
DÜNYAİtalya Başbakanı istifa edecek!
Biden: Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunacağına inanmıyorum
DÜNYABiden, Trump'ın suçlu bulunacağına inanmıyor
Trump'a yönelik azil maddesi Senatoya resmen iletildi
DÜNYATrump'a yönelik azil maddesi resmen Senatoda
ABD Başkanı Biden ve Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü
DÜNYABiden ve Merkel'den iş birliği görüşmesi
Senato onayladı: Janet Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu
DÜNYAYellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu
ABD Başkanı Biden: Rusyanın eylemlerinden çok endişeliyiz
DÜNYABiden: Rusyanın eylemlerinden çok endişeliyiz
ABD'de ilk defa Müslüman bir kadın federal başsavcılık görevine seçildi
DÜNYAABD'de ilk defa Müslüman bir kadın federal ...
PANİK YAYILIYOR! Son dakika: ABD'den Avrupa ve İngiltere'ye seyahat kısıtlaması
DÜNYAABD'den Avrupa ve İngiltere'ye seyahat kısıtlaması!