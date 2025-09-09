Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan UAEA açıklaması | Dış Haberler

        İran'dan UAEA açıklaması

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, kendilerine yönelik düşmanca bir girişim durumunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan anlaşmanın geçersiz olacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 23:24 Güncelleme: 09.09.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan UAEA açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'a karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunulması veya Avrupa ülkelerinin girişimde bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile varılan anlaşmanın geçersiz sayılacağını bildirdi.

        Mısır'ın başkenti Kahire'de İran ile UAEA arasında hazirandaki İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimleri yeniden başlatacak anlaşmanın imzalanmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdualti üçlü basın toplantısı düzenledi.

        Konuşmasına İsrail'in Katar'a saldırısına değinerek başlayan Erakçi, "Bu terörist ve saldırgan eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz ve Filistin halkıyla ve egemenliği ve toprak bütünlüğü İsrail rejimi tarafından açıkça ihlal edilen Katar hükümetiyle tam dayanışmamızı ilan ediyoruz." dedi.

        REKLAM

        İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a saldırılarının İran'ın UAEA ile işbirliği yaptığı koşulları temelden değiştirdiğini söyleyen Erakçi, "Güvenlik tesislerimizin kasıtlı olarak hedef alındığı ve yok edildiği koşullarda işbirliğinin sürdürülmesi artık mümkün değildi. Bu vahim duruma cevaben, İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini askıya alan bir yasa çıkardı. Bu yasa, İran ulusunun güvenliğini, onurunu ve nükleer bilimsel başarılarını devam eden tehditlere karşı koruma konusundaki egemen hakkını yansıtmaktadır. Bu eylem bizim tercihimiz değil, İran'ın güvenlik tesislerine yönelik yasadışı eylemlerin doğrudan bir sonucudur." diye konuştu.

        İran ile UAEA arasındaki önceki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın normal koşullar için tasarlandığını, İsrail ve ABD'nin saldırılarından sonra bu anlaşmanın yetersiz kaldığını söyleyen Erakçi, "Ajans ile bir üye devlet arasında, güvenlik önlemleri altındaki tesislerin kasıtlı olarak saldırıya uğradığı ve hasar gördüğü durumlarda işbirliği yapılmasına dair bir emsal da bulunmuyor." dedi.

        Bu doğrultuda, UAEA ile İran'ın güvenlik önlemleri yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni bir mekanizma oluşturmayı ve iş birliğinin devamını sağlamayı amaçlayan bir dizi yoğun müzakere gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erakçi, bu görüşmelerin hem güvenlik denetimlerinin sürdürülmesi konusunda hem de İran'ın meşru güvenlik endişeleri hakkında ortak anlayışa dayandığını söyledi.

        REKLAM

        "Anlaşma, İran'ın endişelerini gideriyor ve sürekli iş birliği için bir çerçeve sağlıyor"

        İranlı bakan, ülkesinin UAEA ile işbirliğinin sürdürülmesini sağlayacak bir anlaşmaya vararak "yasa dışı eylemlere rağmen itidalini ve sorumluluğunu ortaya koyduğunu" söyledi.

        Görüşmeler sonrasında imzalanan anlaşmanın İran Meclisi'nin UAEA ile işbirliğini askıya alan yasasıyla uyumlu olduğunu dile getiren Erakçi, şöyle konuştu:

        "Anlaşma, İran'ın endişelerini gideriyor ve sürekli iş birliği için bir çerçeve sağlıyor. Yaptığımız şey, devredilemez haklarımızı garanti altına alırken Ajans ile mutabık kalınan çerçeve dahilinde işbirliğini sürdürmemizi sağlıyor. Bu anlaşma, hem İran'ın olağanüstü güvenlik koşullarını hem de Ajans'ın teknik gereksinimlerini yansıtan pratik bir işbirliği mekanizması oluşturmaktadır."

        Erakçi konuşmasının sonunda, "İran'a karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunulması hatta yürürlükten kaldırılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe konulması halinde İran'ın bu pratik adımları geçersiz sayacağını vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı