İran Devrim Muhafızları: Müsamaha gösterilmeyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere katılanlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu Loristan Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Ülke lideri Ali Hamaney'in gösterilerle ilgili son konuşmasına atıfta bulunulan açıklamada, "Kamu mallarına ve vatandaşların kişisel araçlarına yönelik tahribat, savaş silahlarının açıkça kullanılması ve ölüm üretme projesini hayata geçirme girişimleri dikkate alınarak son dönemdeki olayların failleriyle müsamaha dönemi sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Protestocuların, İran devlet düşmanlarının taşeronu olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik karşıtı bu hareketlerin kışkırtıcıları, organizatörleri ve liderleri, kanun çerçevesinde ve en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu komploların tüm asli ve uygulayıcı unsurları son kişiye kadar tespit edilerek yakalanacaktır."

İran lideri Hamaney, 3 Ocak'ta yaptığı konuşmada, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz, kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." demişti.