        İran Devrim Muhafızları: Müsamaha gösterilmeyecek

        İran Devrim Muhafızları: Müsamaha gösterilmeyecek

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, gösterilere katılanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. İran lideri Ali Hamaney ise "Protesto edenle konuşuruz, kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." diye konuşmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:53
        
        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilere katılanlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

        İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu Loristan Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

        Ülke lideri Ali Hamaney'in gösterilerle ilgili son konuşmasına atıfta bulunulan açıklamada, "Kamu mallarına ve vatandaşların kişisel araçlarına yönelik tahribat, savaş silahlarının açıkça kullanılması ve ölüm üretme projesini hayata geçirme girişimleri dikkate alınarak son dönemdeki olayların failleriyle müsamaha dönemi sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Protestocuların, İran devlet düşmanlarının taşeronu olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Güvenlik karşıtı bu hareketlerin kışkırtıcıları, organizatörleri ve liderleri, kanun çerçevesinde ve en kısa sürede hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu komploların tüm asli ve uygulayıcı unsurları son kişiye kadar tespit edilerek yakalanacaktır."

        İran lideri Hamaney, 3 Ocak'ta yaptığı konuşmada, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz, kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." demişti.

        ⁠İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 4 Ocak’ta yayımladığı raporda, biri emniyet görevlisi 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını, 990 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

        Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: Fars haber ajansı (AP aracılığıyla), temsilidir

