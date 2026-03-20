İran Devrim Muhafızları, Nasrallah füzesinin ilk kez kullanıldığını açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO), İsrail’e karşı yapılan misilleme saldırıları ile ilgili yeni açıklama geldi. DMO, Gerçek Vaat 4 Operasyonu’nun 65’inci dalgasının tamamlandığını duyurarak, Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin bu saldırı dalgasında ilk kez kullanıldığını açıkladı.

Bu kapsamda İsrail’in Hayfa ve Aşdod bölgelerindeki önemli enerji ve güvenlik altyapılarının, büyük petrol rafinerilerinin ve askeri destek merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı. Operasyonun ayrıca Körfez ülkelerindeki El Kharj Hava Üssü, Şeyh İsa Hava Üssü ve El Dhafra Hava Üssü dahil ABD bağlantılı hedeflere yönelik orta menzilli füze saldırılarını da içerdiği vurgulandı.