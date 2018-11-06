SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
cevad zarif
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı: ABD pişman olacak!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yayınladığı videolu mesajda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarına dair açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin bu mantıksız adımlarından dolayı pişman olacağını ifade eden Zarif, "Trump’tan öncekilerde işe aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme saygı duyma yolunu seçtiler. Benim adım Cevad Zarif ve bu da İran’ın mesajı" dedi

06.11.2018 - 17:43 | Güncelleme: İHA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar hakkında "Trump’tan öncekilerde işe aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme ve saygı duyma yolunu seçtiler” dedi. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu. ABD’nin yaptırımlarının ağır olduğunu vurgulayan Zarif, ABD yönetiminin yaptırım uygulayarak İran’dan istediklerini elde edebileceği gibi bir şeye kendilerini inandırdıklarını belirtti.

ABD’nin daha öncede bu tarz yaptırımlarda bulunduğunu hatırlatan Zarif, "Sadece kendi kaynaklarımıza dayanarak ABD’nin 40 yıllık düşmanlığı karşısında çok daha zor zamanlar yaşadık. Bugün biz ve küresel partnerlerimiz, ticaret savaşında doğrudan İran’ı hedef alan bu ayrılıkçı yaptırımlar karşısında halkımızın en az şekilde etkileneceğinden eminiz” dedi.

ABD’nin tarih boyunca yaptığı çalışmaların bölgede yaşanan terörizmin temel sebebi olduğunu kaydeden Bakan Zarif, 1953 yılında Sovyetler ile savaşmak için El Kaide’yi kurduğunu, yakın tarihte Irakta ve İran’da yaşanan tüm savaşların arkasında ABD’nin olduğunu vurguladı. ABD’nin Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki iyi ilişkilere dikkat çeken Zarif, bu iki ülkenin çalışmalarının ABD de dâhil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere zarar verdiğini dile getirdi.

Zarif, "Trump’tan öncekilerde işe aynı meydan okumalarla İran politikaları oluşturarak başladı. Ancak başkanlık ofisinde tecrübe kazandıkça İran gerçeğini kabul etme saygı duyma yolunu seçtiler. Benim adım Cevad Zarif ve bu da İran’ın mesajı" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 44 saniye önce
    benim adım Reşit FEYZULLAH ben bir Afganım
  • Misafir 2 dakika önce
    Benim ki de Emrah Konya'dan selamlar
  • Misafir 3 dakika önce
    helal olsun. dik duruş dediğin böyle olur.
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X