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İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı yaşanırken ölü ve yaralının olmadığı bildirildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb'teki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 4,8 ve 4,2 şiddetinde olmak üzere 12 artçı sarsıntı yaşandı.
İran Kriz İdare Kurumu Sözcüsü Behnam Saidi, depremin merkez üssünün yerleşim yeri olmaması nedeniyle can ya da mal kaybının olmadığını; elektrik, gaz ve diğer hizmetlerde hiçbir aksamanın meydana gelmediğini söyledi.
Devlet televizyonundaki habere göre, İran Kızılayından altı ekip, depremin olduğu bölgeye intikal etti.
İran Kermanşah Vali Yardımcısı Mehrdad Salari de eyalette kriz masasının oluşturulduğunu, kendilerine herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin ulaşmadığını kaydetti.
Deprem, Irak'ın, başta Bağdat olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildi.
Irak-İran sınırında 12 Kasım 2017'de gerçekleşen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde İran'da 620 kişi hayatını kaybetmiş, 9 binden fazla kişi yaralanmıştı.
İran'ın Kermanşah eyaletinde 24 Kasım 2018'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ise İran'da 729 kişi yaralanmış, depremin, Irak'ın Süleymaniye kentinin Kelar ilçesinde hissedilmesinin ardından 2 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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