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        Haberler Dünya İran, nükleer üretimine dönebileceğini açıkladı | Dış Haberler

        İran: Yaptırımlar uygulanırsa nükleer politikamızı değiştirebiliriz

        İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da nükleer üretimi konusunda açıklamalarda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun, geçtiğimiz hafta İran'ı nükleer konusunda iş birliği yapmamakla kınamasının ardından, Arakçi nükleer üretimini artırabileceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:53
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        İran, nükleer üretimine dönebileceğini açıkladı
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        İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, nükleer üretimiyle ilgili Batı’da endişe uyandıran bir açıklamada bulundu. Eski Medeniyetler Zirvesi için Lizbon'da bulunan Arakçi "İran şu anda nükleer silah edinmek için yeterli güç ve kabiliyete sahip ancak nükleer silahı güvenliği için esas strateji olarak değerlendirmiyor." dedi. Arakçi ayrıca, İran’ın Hizbullah'ı silahlandırmaya devam etmeye hazır olduğunu da ekledi.

        Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İran'ı nükleer santrallerin teftişi konusunda yeterli iş birliği yapmaması sebebiyle kınamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna göre, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum oranı %60 ve bu oran nükleer silah yapımı için sınır teşkil etmekte.

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        Konuyla ilgili açıklama yapan Arakçi, "Uranyum oranının yükseltilmemesi konusunda kararlıyız, şu anki pozisyonumuz budur." dedi.

        Arakçi, tutumlarının barışçıl olduğunu yinelerken, Batı’dan aynı iyi niyetli tavrı göremediklerini söyledi. Arakçi "İran’da nükleer politikamızda bir sorun olup olmadığına dair ciddi bir tartışma var. Nükleer konusunda Batı ne talep ediyorsa yerine getirdik ancak iş yaptırımların kaldırılmasına gelince hiçbir adım atmadılar.” dedi.

        Arakçi ayrıca, İran’da yüksek konumda bulunan insanlar arasında nükleer doktrinin değiştirilmesi konusunda ciddi bir tartışma olduğunu da ekleyerek nükleer politikasının değiştirilebileceğini belirtti.

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