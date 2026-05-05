        Haberler Dünya "İran şartları kabul etmeli" | Dış Haberler

        "İran şartları kabul etmeli"

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran durumun gerçekliğini kabul etmeli ve müzakere masasına gelerek şartları kabul etmeli." dedi.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 22:36 Güncelleme:
        Rubio, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, İran'a ait 7 adet sürat teknesini vurduklarını belirtti.

        "İran, müzakere masasına gelerek şartları kabul etmeli." ifadesini kullanan Rubio, ABD'nin seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla geçiş yollarını açmaya devam edeceğini dile getirdi.

        ABD Dışişleri Bakanı, "Bizim tercihimiz, boğazların olması gerektiği gibi açık olması, önceden olduğu gibi. Suda mayınların bulunmaması. Kimsenin geçiş ücreti ödememesi. Hedef bu." diye konuştu.

        İran ekonomisine değinen Rubio, enflasyon oranının yüzde 70 olduğunu ve İran'ın para biriminin düşüşte olduğunu söyledi.

        Küba'ya ilişkin açıklamada bulunan Rubio, Küba'daki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ancak bu konuyu daha sonra ele alacaklarını işaret etti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

