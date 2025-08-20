Habertürk
        Haberler Dünya İran Savunma Bakanı: İsrail savaşından sonra yeni füzeler ürettik | Dış Haberler

        İran Savunma Bakanı: İsrail savaşından sonra yeni füzeler ürettik

        İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, 12 gün süren İsrail'in saldırılarından sonra "üstün özelliklere sahip" yeni füzeler ürettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:14
        Tesnim Haber Ajansına göre, Nasirzade, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülkesindeki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi.

        Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik." dedi.

        İranlı Bakan, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti.

