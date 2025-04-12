İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:41 facebook

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