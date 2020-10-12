İran ve Rusya'dan Karabağ'daki ateşkes ihlallerine tepki!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı.

Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmede basına açıklamalarda bulunarak, “Geçtiğimiz Cuma günü ve Cumartesi gününün yarısını Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşımız ile burada geçirdik. Putin’in girişimleriyle önemli bir anlaşmaya varıldı” dedi.

"ATEŞKES KURALLARINA UYULMUYOR"

Ermeni mevkidaşına hitaben konuşan Lavrov iki ülke tarafından imzalanan ateşkes mutabakatını işaret ederek, "Ateşkes kurallarına tam olarak uyulmuyor" dedi. Lavrov, “Savunma Bakanları’nın da dahil olduğu Azerbaycanlı mevkidaşımız ve sizinle üçlü formatta yaptığımız anlaşmaların tam olarak uygulanmasının sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

Lavrov’un kritik ateşkes anlaşmasından sonra kendilerini savunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, ateşkesin Azerbaycan tarafından bozulduğunu iddia ederek, ateşkes kurallarının takip edilebilmesi için bir gözlem mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

İRAN'DAN İHLALLERE TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyduklarını belirterek, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasına değindi. Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve iki ülke arasında diplomasinin devam etmesini istediklerini belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden endişe duyduklarını belirten Hatipzade, “Sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasını ve sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan’ı ateşkese uymaya çağıran Hatipzade, “Her iki ülkenin de uluslararası hukuka bağlı kalmalarını, karşılıklı toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini ve işgal edilen şehirleri boşaltmaya davet ediyoruz” dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Ekim Cumartesi günü, Karabağ’da karşılıklı cenazeleri ve esirleri değişmek için ateşkes kararı alınmıştı. Ateşkes kararının yürürlüğe girmesinin ardından Ermenistan ordusu Azerbaycan’nın Gence şehrini hedef almasıyla 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 34 kişi yaralanmıştı.