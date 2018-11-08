İhracatçının, ihracat bedellerini 180 gün içinde Türkiye’ye getirme zorunluluğuna ilişkin Merkez Bankası genelge yayımladı.
Genelgede İran ve Suriye’den yapılan ihracat kapsam dışı kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Eylül 2018 tarihinde yayımladığı tebliğle ihracatçıya ihracat bedellerini 180 gün içinde Türkiye’ye getirme zorunluluğu getirilmişti. 6 ay boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında, ihracattan sonraki 180 gün içinde, ihracat bedeli Türkiye’ye getirilecek ve en az yüzde 80’i bir bankaya satılacaktı.
Neşe Karanfil'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Merkez Bankası da konuya ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgeye göre İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleri kapsam dışı kalacak. Merkez Bankası’nın genelgesinde “İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı tebliğin 3’ncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz” denildi.
Tebliğin ilgili bölümünde, “Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunludur” deniliyor.
Bu düzenleme ihracatçının parasını Türkiye’ye getirilmesi düzenlemesinin temelini oluşturuyor. Buna karşılık serbest bölgelere yapılan ihracat tebliğ kapsamında.
180 GÜN AZAMİ SÜRE
Merkez Bankası’nın yayımladığı genelgede ihracat bedellerinin yurda getirilmesi başlığında bedellerin nasıl getirileceği de anlatıldı. Buna göre tebliğin yürürlükte olduğu sürece, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Bedeller ithalatçının ödemesini takiben doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilecek. İhracat bedellerinin en az yüzde 80’i bir bankaya satılacak ve ihracat bedellerini alan banka Döviz Alım Belgesi düzenleyecek.
Tebliğin yayımlandığı 4 Eylül 2018 tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller tebliğ dışında kalacak. Genelgenin ihracat bedelinin tahsili bölümünde, Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracatların tahsiline ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan Türkiye’ye transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsili, ithalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla yapılabilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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