Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İranlı heykeltıraş 350 kilogramlık hurda demirden 'inci kefali' heykeli yaptı

        İranlı heykeltıraş 350 kilogramlık hurda demirden 'inci kefali' heykeli yaptı

        Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı 350 kilogramlık demirden 3 metre 30 santimetrelik 'inci kefali' heykeli yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        350 kilogramlık hurda demirden yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'ye 2016'da gelerek Van'da yaşamaya başlayan 56 yaşındaki heykeltıraş Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu demir doğrama atölyesinde heykeltıraşlık sanatını sürdürüyor.

        Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destekle tanınan ve daha önce Van Kedisi, Van Gölü Canavarı gibi birçok heykel yapan Mutii, üç ay önce Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin heykelini oluşturmaya karar verdi.

        Hurdacılardan topladığı sacdan elde ettiği 3 bin pulu inşaat demiri ve araba motorlarının parçalarıyla kaynakla birleştiren Mutii, 2,5 ayda 3 metre 30 santimetre yüksekliğinde inci kefali heykeli yaptı.

        Heykeltıraş Mutii, hazırladığı eserleri İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        REKLAM

        "ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

        Mutii, geçimini hurda malzemelerden yaptığı ürünleri satarak sağladığını söyledi.

        Hazırladığı eserlerle şehrin tanıtımına katkı sunmaya çalıştığını belirten Mutii, şunları kaydetti:

        "İnci kefali, bu şehrin en önemli değerlerinden biri. Yaptığım bu eserin özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yere veya Van Gölü kenarındaki bir noktaya bırakılmasını çok isterim. Çünkü hem kente hem de sanatıma değer katacağını düşünüyorum. Bu heykeli yapmak için çok çabaladım. Yaklaşık 2,5 aydır bunu tamamlamak için uğraşıyorum. Toplamda 350 kiloya yakın sac parçası, inşaat demiri ve araç motorlarının parçalarını kullandım. Yüzeyini balığa benzetmek için sacdan 3 bin pul yaparak kaynakladım. Görenler çok beğeniyor. Çok güzel tepkiler alıyorum."

        "KENTE DEĞER KATACAK İŞLER YAPIYOR"

        Esnaf Şahabettin Faran ise "Mutii, gerçek bir sanatçı, ona sahip çıkılması gerekiyor. Hurdacılardan getirdiği demir parçalarına burada resmen hayat veriyor. Dükkanının önünden geçerken onu fark edenler önce duraksıyor, sonra gelip yaptığı çalışmayı izliyor, bilgi alıyor. Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Kente değer katacak işler yapıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #inci kefali heykeli
        #İranlı heykeltıraş
        #Hurda demir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"