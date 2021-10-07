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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İranlı iş kadınına 6 milyonluk şok! Dolandırıcılar kamerada - VİDEO
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İran uyruklu iş kadınına 6 milyonluk şok!

İstanbul Fatih'te Farzad K.M. isimli kişi, İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M.'nin (36) 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek vaadiyle dolandırdı. Farzad K.M., paranın bir kısmını nakit bir kısmını da Bitcoin hesabına aktararak yurt dışına kaçtı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin paraları alma anları kameralara yansıdı

SON DAKİKA: İranlı iş kadınına 6 milyonluk şok! Dolandırıcılar kamerada - VİDEO
DHA

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde 20 Eylül Pazartesi günü yaşandı. İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. (36), 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi. Kapalıçarşı'da ofisi olduğunu iddia eden ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M. (36) ile tanıştı. Parasını dolara çevirmek için bavula koyan Mahnoush J.M., Farzad K. M. ile Kapalıçarşı'da döviz bürosuna gitti.

Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad, paraları kur düştükten sonra dolara çevirmesi için Mahnoush J.M.'yı ikna etti. Farzad, iş kadını Mahnoush'un döviz bürosunun dışında beklemesini istedi, Farzad K. M. parayı döviz bürosunda emanet kasaya bıraktıktan sonra ikili oradan ayrıldı.

BİTCOİN HESABINA AKTARMIŞ

Şüpheli Farzad K. M. bir gün sonra yanında bir arkadaşıyla tekrar paraları bıraktıkları ofise gelerek, parayı kendisine aitmiş gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan tüm paranın ise Bitcoin hesabına aktarılmasını istedi. Farzad K. M., paraları Bitcoin hesabına aktardıktan ve nakit paraları aldıktan sonra aynı gün hava yoluyla İran'a kaçtı.

Mahnoush J.M. ise döviz kurunun durumunu öğrenmek için ofise geldiğinde Farzad K. M.'nin paraları alıp gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Farzad K. M.'ye ulaşmak istedi; ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Mahnoush J.M. Farzad K. M.'nin avukatına ulaştı, avukatı da arkadaşı Farzad K. M.'ye ulaşamayınca karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI

Polis ekipleriyle birlikte Mahnoush ve Farzad K. M.'nin avukatı Farzad K. M.'nin evine gitti. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca kadın hemen karakola giderek şikâyette bulundu. Tüm bunlar yaşanırken şüpheli Farzad K. M. ise yurt dışına kaçtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Farzad K. M.'nin ortağı olduğu iddia edilen Volkan K. (44), kapalı çarşıdaki ofis sahibi C.A. ve E.K. (22) gözaltına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Volkan K. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler İran'a kaçan şüpheli Farzad K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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