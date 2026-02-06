Habertürk
Habertürk
        "İranlı liderler ülke dışına para aktarıyor" | Dış Haberler

        "İranlı liderler ülke dışına para aktarıyor"

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İranlı liderlerin ülke dışına para aktardıklarını ifade etti. Bessent, "İranlı liderlerin deliler gibi ülke dışına para aktardıklarını gördük, yani fareler gemiyi terk ediyorlar. Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 01:12 Güncelleme: 06.02.2026 - 01:12
        "İranlı liderler ülke dışına para aktarıyor"
        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İranlı liderlerin "deliler gibi" ülke dışına para aktardıklarını belirterek, "Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." dedi.

        Bessent, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin (FSOC) yıllık raporuna dair oturumda konuştu.

        İran'da bir dolar kıtlığı yarattıklarını söyleyen Bessent, bunun geçen yıl aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla doruk noktaya ulaştığını kaydetti.

        Bessent, bu nedenle İran Merkez Bankasının para basmak zorunda kaldığını, İran para biriminin serbest düşüşe geçtiğini, enflasyonun patladığını ve sonuç olarak ülkede halkın sokaklara döküldüğünü anlattı.

        İran'ı izlemeye devam edeceklerini dile getiren Bessent, "İranlı liderlerin deliler gibi ülke dışına para aktardıklarını gördük, yani fareler gemiyi terk ediyorlar. Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." diye konuştu.

        "Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağını söylemesi şakaydı"

        Öte yandan, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Adayı Kevin Warsh'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şekilde faiz oranlarını düşürmemesi halinde dava edilmeyeceğini ve Adalet Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmayacağını taahhüt edip edemeyeceğini sorması üzerine Bessent, "Bu Başkana bağlı." yanıtını verdi.

        Bessent, Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağı yönündeki sözlerinin "bir şaka" olduğunu ifade etti.

        Kağıthane'de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Gözümü hastanede açtım hatırlamıyorum

        KAĞITHANE'de yürüyerek evine giden berber Kenan Pala'ya (56), yolun karşısına geçtiği sırada hızla ilerleyen Batuhan Y.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu ol...
