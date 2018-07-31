Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinin çıkışında meydana geldi. İstanbul'a turist olarak gelen Mohhammed J. ile eşi, alışveriş merkezinden çıktığı sırada yanlarına İran uyruklu Moştaba K. ile eşi Atena K. geldi. Moştaba K., kendisinin de İranlı olduğunu ve İstanbul'a yeni geldiğini söyledi. Ardından Mohhammed J.'ye Türk parasını bilmediklerini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine Mohhammed J. çantasında bulunan Türk paraları ve dolarları çıkartarak gösterdi.

PARALARIN YARISINI EL ÇABUKLUĞU İLE ÇALDI



Şüpheli Moştaba K., paraları eline alarak incelemeye başlarken, eşi de Mohhamed J.'nin eşinin dikkatini başka yöne çevirdi. Paraları tanımak için bakıyormuş gibi yapan Moştaba K. el çabukluğu ile bir miktar parayı çaldı. Dolandırıcı çift geri kalan parayı mağdura verdikten sonra hızla olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından parasının yarısının çalındığını fark eden mağdur İranlı çift, dolandırıcıların peşine düştü. Ancak dolandırıcılar ileride araca binerek hızla uzaklaştı.

YAKALANDILAR



Mağdur çiftin başvurusu üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden dolandırıcıların kullandığı araç tespit edildi. Mağdurdan el çabukluğu ile 800 lira ile bin 300 dolarını çalan İranlı dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada buna benzer 7 suç kaydı çıkan Moştaba K. tutuklandı. Eşi ve arabayı kullanan kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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