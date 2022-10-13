İranlı sahte polisler Ukraynalı turisti soydu!

DHA'nın haberine göre, polis araç kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bağcılar'da içinde Ukrayna uyruklu V.A.'nın bulunduğu otomobili durdurarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 İran uyruklu şüpheli, arama yapacaklarını söyleyerek araçta bulunan bin 500 Euro parayı çaldı.

Güneşli'de polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 Euro parayı çaldığını söyledi. V.A. ifadesinde, "Hareket halindeyken beni durdurdular. Hakkımda ihbar olduğunu arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar" dedi.

OLAY ANINI ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

V.A.'nın otomobilinde araç kamerası olduğu anlaşılınca, kayıtlar incelendi. Görüntülerde V.A.'yı durduran şüphelilerin otomobilini park etmesini istedikleri, ardından aracı aradıkları görülüyor. Kamera görüntülerinden ve kullandıkları otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, İran uyruklu Mohsen R.(41), Farhat K.(41) ve Karım B.(63) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçen çantanın gizli bölmesinin içinde çalınan bin 500 Euro ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.