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İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü

Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının vermediği geçiş izninin kaldırılmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İranlı turistler Van’a gelmeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van’a gelen binlerce İranlı turist esnafın yüzünü güldürdü

İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü
İHA

Türkiye’yi İran’a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve korona virüs nedeniyle 24 Mart 2020’de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül’de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim’de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van’a akın etmeye başladı. Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, “Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı. Bu da doğal olarak turizmi, alışverişi olumlu etkiledi. Esnaf daha huzurlu ve daha mutlu. Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70’lere varıyor. Belli dönemlerde tüm otellerimizde bu yüzde 100 oluyor. Bundan çok mutluyuz” dedi.

İranlıların Van’a olumlu katkı sağladığını ve bunun da zincirleme misali herkese yansıdığının altını çizen Yeşilağaç, “Van, çok daha huzurlu ve kalabalık bir şehir haline geliyor. Büyük ihtimalle nevruz ile birlikte eski kalabalığı yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tamara Business Oteli'nin ortaklarından Necmi Sevimli ise özellikle pandemiden dolayı turizm sektörünün olumsuz yönde çok etkilendiğini vurgulayarak, “Eylül ayı itibariyle İranlılar gruplar halinde gelmeye başladılar. Esnafa büyük katkı sağladılar. Çünkü İran’da istedikleri gibi rahat bir düzenleri yok. Çarşı pazarları kısıtlı. Bunun yanında ülkemizde çok kaliteli tekstil üretimi olduğu için bundan yana tercihlerini kullanıyorlar. Kısacası eğlence, alışveriş başta olmak üzere İran’da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar. Çünkü ülkemiz İran’a göre daha sosyal ve daha güvenli. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla, sınır komşusuyuz. Tüm etkenlerden dolayı İranlılar ilimizi tercih ediyorlar” diye konuştu.
İranlılar ise pandemi döneminde Van’ı çok özlediklerini belirterek, geldikleri için mutlu olduklarını söylediler.

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