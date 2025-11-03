Habertürk
        İrem Betil, babası İstemi Betil'i yapay zekâ fotoğraflarıyla andı - Magazin haberleri

        İrem Betil, babası İstemi Betil'i yapay zekâ fotoğraflarıyla andı

        İstemi Betil'in kızı İrem Betil, vefatının 14'üncü yılında babasını yapay zekâyla oluşturulmuş fotoğraflarla anarak duygusal paylaşımda bulundu; "Bu fotoğrafların gerçek olmasını öyle çok isterdim ki"

        Giriş: 03.11.2025 - 19:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:53
        Babasını yapay zekâ fotoğraflarıyla andı
        'Kurtlar Vadisi'nin 'Laz Ziya'sı olarak tanınan seslendirme sanatçısı, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu İstemi Betil, vefatının 14’üncü yılında kızı İrem Betil tarafından anıldı.

        İrem Betil, yapay zekâyla oluşturulmuş ve babasına sarıldığı bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak duygusal bir not yazdı.

        İrem Betil; "Yine geldi Kasım ayı... Kasım ayı, babamı benden alan ay. Her Kasım gelişinde hep hüzünlenirim. Bu ay, kalbimde babamın vefatının yıl dönümü, 11 Kasım... Keşke babamla yapay zekâ aracılığıyla değil de sımsıkı, gerçekte sarılabilseydik. Ne büyük bir özlem sana duyduğum, kalbim babam... Böyle sarılmayı, bu fotoğrafların gerçek olmasını öyle çok isterdim ki... Nurlarda uyu, kalbim babam… Adam gibi adam, canım benim."

        Fotoğraflar: Instagram

