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Bir dönem sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan ünlü şarkıcı, “ Terapiste gidiyorum. Üç- dört aydır iyiyim. Daha önce ölü gibi geziyordum.31 yaşındayım. Zeki beri kadınım. Hayatta mutlu olacak şeyler bulurdum. Ama bir şey oldu. Mutlu olamıyorum bir türlü. Gidip bir uzmanla görüşeyim dedim. "İrem Derici psikiyatriste gidiyor" diye yargılıyorlar. Grip olan insanı yargılıyor musun?, Kanser olanı yargılıyor musun? Neden ben anoreskiya olduğunda yerden yere vurdun beni ... Arkadaşım kafanın hastalanması çok daha fena bir şey. Kafa sağlam olmazsa olmaz!” dedi.