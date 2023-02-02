İrem Derici “At gibi aşığım” demişti! Survivor yarışmacısıyla aşk yaşadığı iddia edildi!

Bir süre şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan ve sonrasında aldatıldığı iddialarıyla ilişkisini bitiren İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. “At gibi aşığım ama çaktırmıyorum” diyen Derici’nin sevgilisinin kim olduğu hakkında bir iddia ortaya atıldı.