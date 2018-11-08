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Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bak tatlı kadın... Her şeyi söyle bana ama beni SAYGI kelimesiyle aynı cümlede geçirirken tek diyebileceğin şey; 'dünyanın en saygılı kızı' olabilir maksimum. Annemden babamdan güzel öğrendim ben saygıyı. Sarma bana, sarmayın bana, ben kendi halimde takılıyorum. Ve seni seviyorum Demet" notu düşerek Akalın'a cevap verdi.