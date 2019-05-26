Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? İrem Derici'den Galatasaray'a şampiyonluk şarkısı!

Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, binlerce taraftarının önünde Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalarda sahne alan şarkıcı İrem Derici, Galatasaray için yazdığı şarkıyı seslendirdi. Peki İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte haberin detayları...

İrem Derici

İrem Derici kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları şarkıcının Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında seslendirdiği şarkının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte İrem Derici'nin hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici (d. 21 Mart 1987; İstanbul),Türk şarkıcı. 2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla Türkiye'de tanınır hâle geldi.

HAYATI VE KARİYERİ

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programı devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne: Klibimde oynamalısın - Magazin haberleri
MAGAZİN'Klibimde oynamalısın'
Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNKerem'den Serenay açıklaması
Burcu Kıratlı kimdir?
MAGAZİNBurcu Kıratlı kimdir?
Gülben Ergen: O yorumları yazanlar beni görse boynuma sarılır
MAGAZİN'Beni görseler boynuma sarılırlar'
Demet Şener ile Cenk Küpeli el ele - Magazin haberleri
MAGAZİNMutlu çift!
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş eşinin son anlarını anlattı - Magazin haberleri
MAGAZİN"12 gün hastaneye kimse gelmedi"
İbrahim Tatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama... - Magazin haberleri
MAGAZİNTatlıses: Siyasi görüşüm bellidir ama...
Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk hangi meslekle uğraşıyor?
MAGAZİNZeynep Mayruk kimdir?
Enes Batur ile Damla Aslanalp evlendi: Hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Hayatımın en doğru kararını aldım'
Şeyma Subaşı'dan 'Safiye Nur Şimşek' açıklaması: Gülüyorum - Magazin Haberleri
MAGAZİN'İftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X