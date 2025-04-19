İrem Helvacıoğlu, aşerdiği şeyleri paylaştı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile dünya evine girmişti. Helvacıoğlu’nun üç aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başlayan İrem Helvacıoğlu, aşerdiği yiyecekleri de takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bir arkadaşı, Helvacıoğlu’nun çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği bir anı görüntüleyip; "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım" notuyla bu kareyi paylaştı. Helvacıoğlu da bu paylaşımı kendi hesabında yayımladı.

Fotoğraflar: Instagram