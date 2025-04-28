İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan 'sorun yok' fotoğrafı

Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Bu söylentinin nedeni ise, Helvacıoğlu ile Kaspar'ın birbirlerinin sosyal medyada silmesiydi. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yeniden takipleşmeye başladı.