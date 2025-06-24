İrem Helvacıoğlu'ndan hamilelik pozu

Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti.

Kız bebek bekleyen ve 6 aylık hamile olan oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

Çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Bu söylentinin nedeni ise, Helvacıoğlu ile Kaspar'ın birbirlerinin sosyal medyada silmesiydi. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yeniden takipleşmeye başladı.