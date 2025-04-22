İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan kısa süreli sosyal medya ayrılığı

Geçtiğimiz ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce 3 aylık hamile olduğunu duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Ancak mutlu haberi takiben ünlü çiftten dikkat çeken bir adım geldi. Helvacıoğlu ve Kaspar, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktılar ancak birlikte çekilmiş fotoğrafların silinmediği görüldü. Bu durum, bebeklerinin cinsiyetini açıklamayan çiftin ilişkisi hakkında merak uyandırdı.

Kısa bir süre sonra çiftin yeniden birbirlerini takip etmeye başlaması, yaşanan durumun geçici bir anlaşmazlık ya da yanlışlık olabileceği yorumlarına neden oldu.

Fotoğraflar: Instagram