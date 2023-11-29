İrfan Can Eğribayat: Soğuk bizi etkilemez UEFA Konferans Ligi'nde yarın akşam Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İrfan can Eğribayat'ın açıklamaları şöyle:

"MİLLİ TAKIM'IN DA SIRARI GELECEK" "Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum. Onun da sırası gelecektir. O kapıda açılacaktır. Önemli olan takımın başarısı. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum. Oynamak veya oynamamak sorun değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldiğinde, gelimden geleni göstereceğim."

"SOĞUK BİZİ ETKİLEMEZ" "Hava İstanbul'da da soğuktu. Burada da -5 falan. Soğuk bizi etkilemez. İnşallah kazanıp, mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneriz."

"ZEMİNE BAKTIK" "Zemin kaleciler için de çok önemli. Hocamız ile zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, biraz daha yumuşaklık vermişler. Atladığımızda bir yerlerimiz ağrıyacak ama sorun değil. Takım için elimizden geleni yapacağız ve iyi oyunla kazanmak istiyoruz."