İrfan Can Kahveci Fransa'da 12'den vurdu!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e 2-1 mağlup olurken sarı-lacivertlilerin tek golünü İrfan Can Kahveci kaydetti. Tecrübeli futbolcu Fransa'da Lille'i 12'den avladı; Yusuf Dikeç duruşu yaptı
Giriş: 06.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:36
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.
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İlk yarıyı 1-0 önde geride tamamlayan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren İrfan Can skora denge getirdi.
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79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1