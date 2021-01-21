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İrfan Can Kahveci kimdir, kaç yaşında? İrfan Can Kahveci hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcu İrfan Can Kahveci Galatasaray'da! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, dün saat 13.00'te Başakşehir Kulübü'ne giderek başkan Göksel Gümüşdağ ile İrfan Can Kahveci transferi için bir araya geldi. İrfan Can Kahveci kimdir, kaç yaşında? İrfan Can Kahveci hangi takımlarda oynadı? İşte İrfan Can Kahveci'nin biyografisi...

İrfan Can Kahveci kimdir, kaç yaşında? İrfan Can Kahveci hangi takımlarda oynadı?

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a transferi ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Galatasaray , transferi olumlu sonuçlandırmak adına limitleri ve UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında farklı alternatifleri masaya sundu. Cimbom geçen sezon şampiyonlukta önemli payı bulunan ve Devler Ligi'nde de Leipzig'e karşı yaptığı hat-trick'le dikkat çeken İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi. Zirvede karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan taraflar kısa süre içerisinde bir kez daha görüşmek üzere saat 14.30'de ayrılırken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci, 15 Temmuz 1995'de dünyaya geldi. Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde doğdu. İki kardeş olan İrfan Can'ın bir de ablası bulunmaktadır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de çalışan bir motor ustasıdır. İrfan, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Kahveci, Türkiye formasını ilk olarak Azerbaycan'a karşı giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta bir asist yaptı. Bir sonraki Ukrayna maçında da forma giyen İrfan, ilk millî golünü kaydetti. Türkiye U-17 takımında toplamda 7 maçta forma giyip 1 gol kaydeden İrfan, Türkiye U-18 takımında 4 kez, Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giymiştir.

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