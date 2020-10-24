İş adamının şoförünü yaralayan avukat tahliye oldu 0:00 / 0:00

Habertürk Haber Merkezi’nin haberine göre, bir kişinin ayağından yaralandığı olay iddiaya göre şöyle meydana gelmişti: İş adamı Engin Musaoğlu ile gazeteci Selahattin Duman sahibi oldukları ikiz villaların satışı ile ilgili olarak sorunlar yaşıyorlardı. İş adamı Engin Musaoğlu ile Selahattin Duman’ın avukatı İbrahim Sapan İstanbul Beşiktaş’ta buluştu. Konuşma sırasında tartışma yaşandı.

İŞ ADAMININ ŞOFÖRÜ AYAĞINDAN YARALANDI

Bu sırada avukat İbrahim Sapan silahını ateşledi. Araya giren iş adamı Engin Musaoğlu’nun şoförü Muhammet O., ayağından yaralandı. Avukat İbrahim Sapan, polise teslim oldu.

TAHLİYE OLDU

Olaydan sonra tutuklanan avukat İbrahim Sapan’ın tahliye olduğu öğrenildi. İbrahim Sapan, sosyal medya hesabından ‘dostlarla muhabbete kaldığımız yerden devam’ şeklinde bir paylaşımda bulundu.