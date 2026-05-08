        Haberler Gündem 3. Sayfa İş akdi fesheldi! Engelli bireye şiddet... | Son dakika haberleri

        İş akdi fesheldi! Engelli bireye şiddet...

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 01:18 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

