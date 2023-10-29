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        İş Bankası, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu dünyaya taşıdı

        İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında yurt dışında birçok şehir meydanında reklam vererek coşkuyu ülke sınırlarının dışına taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:03
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        100. yıl kutlamasını dünyaya taşıdı
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        Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kutlamalara devam ediyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına yılın başında müzelerinde ziyaretçilerle buluşturduğu "Yaşasın Cumhuriyet" sergisiyle başlayan uluslararası "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" konferansı, İstanbul Maratonu sponsorluğu ve 29 Ekim'de açılışını yaptığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile sürdüren banka, 100. yıl coşkusunu yurt dışına da taşıyor.

        İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923'te çektiği bir telgrafla tüm dünyaya Cumhuriyet'i ilan edişinden aldığı ilhamla dünyanın önemli başkentlerindeki büyük meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlayan çalışmalar gerçekleştirildi.

        Banka tarafından Londra, Berlin, Bükreş, Delhi, Milano gibi şehirlerde yürütülen çalışmalarında, şehir meydanlarına İş Bankası imzasıyla "Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te dünyaya Cumhuriyetimizi ilan etti. Biz de aynı heyecan ve coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yaşını tüm dünyaya ilan ediyoruz." yazıldı.​​​​​​​

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