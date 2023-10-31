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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası'ndan GetirFinans ile iş ortaklığı - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan GetirFinans ile iş ortaklığı

        İş Bankası, GetirFinans ile iş ortaklığı kurulması amacıyla 50 milyon dolar yatırım yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:38
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        İş Bankası'ndan GetirFinans ile iş ortaklığı
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        Bankadan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Yönetmeliği" kapsamında GetirFinans (Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.) ile "servis bankası" olarak iş ortaklığı kurulması amacıyla, düzenleyici otoriteler nezdinde gerçekleştirilecek izin başvuruları dahil olmak üzere, gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ayrıca Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş.'ye 50 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir."

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