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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'ndan nakit akışı çözümü - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'ndan nakit akışı çözümü

        İş Bankası, ticari müşterilerine de İşCep üzerinden nakit akışını yönetme imkanı sunmaya başladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:11
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        İş Bankası'ndan nakit akışı çözümü
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        İş Bankası, ticari müşterilerinin alacak ve ödemelerini önceden tespit ederek nakit akışlarını takip etmelerine olanak sağlayan Nakit Akışım menüsünü geliştirdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka tahminleme modeline entegre edilen menü ile müşterinin gelecekteki bakiyesi öngörülüyor. Banka müşterileri, haftalık, aylık veya 6 aylık takvimde filtreleme yaparak nakit akışını menü üzerinden kolayca takip edebiliyor.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle yaptığı açıklamada, "İşCep’i günde 6 milyon tekil kullanıcı ziyaret ediyor ve her 5 işlemin 4’ü İşCep’ten yapılıyor. Yapay zeka temelli analitik modellerimizle büyük veriyi anlık olarak işleyerek müşterilerimize hiper kişiselleşmiş, proaktif ve bağlamsal iç görü ve öneriler sunarak yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Üretken yapay zekâyı çeşitli senaryolarda müşterilerimizle buluşturarak, müşteri deneyiminde fark yaratacak geliştirmeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

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