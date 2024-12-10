İş Kültür Okur Buluşmaları’nda “Osman Bey” konuşulacak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın üçüncüsü 19 Aralık Perşembe 19.00’da Osman Bey ve Ailesi adlı eserle devam ediyor.

İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak düzenlenecek bu buluşmada, İstanbul’un Avrupa yakasında, Pangaltı ile Şişli arasında yer alan geniş bölgeye adını veren, Sultan Abdülhamid’in başmabeyincisi, Beykoz’daki kâğıt fabrikasının kurucusu, matbaacı ve hattat Osman Bey’in öyküsünün izi sürülecek.

Osman Bey’in torunu ve biyografisinin yazarı Prof. Dr. Nedret Kuran ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın tarih yayınları editörü Kansu Şarman’ın moderatörlüğünde Osman Bey’in hayatına, ailesine, matbuat tarihine katkılarına ve yüz yılı aşkın süredir Şişli-Osmanbey-Nişantaşı çevresindeki sosyal hayatı nasıl etkilediğine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.

REKLAM Prof. Dr. Nedret Kuran Alman Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Frankfurt Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Türkoloji okudu. Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı üzerine yaptı. 1992’de Alman Dili ve Edebiyatı’nda doçent, 1998’de Çeviribilimi Bölümü’nde profesör oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırladığı projeleri Avrupa Komisyonu, UNESCO ve Avrupa Kültür Vakfı tarafından ödüllendirildi.

2001 yılında geçtiği Yeditepe Üniversitesi’nde akademik ve idari görevlerini 2017’ye kadar sürdürdü. Avrupa çalışmaları, Türk-Alman ilişkileri, karşılaştırmalı edebiyat, imagoloji, Avrupa’da Türk imgesi, çeviribilim ve Türk matbaa tarihi konularında yurtiçi ve dışında yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor. Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.