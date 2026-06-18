Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İş makinesi devrildi! Operatör hayatını kaybetti

        Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman kesim sahasında meydana gelen iş kazasında, devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 17:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İş makinesi devrildi! Operatör hayatını kaybetti

        Antalya'daki kaza, saat 10.00 sıralarında Gazipaşa’ya bağlı Doğanca Mahallesi Karatepe Mevkii’ndeki orman kesim sahasında meydana geldi. Taşeron firma bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Mesut Aras’ın kullandığı iş makinesi, çalışma sırasında kontrolden çıkarak kaydı ve ardından devrildi.

        Devrilen iş makinesinin altında kalan Aras ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Mesut Aras’ın cenazesi, işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkeze asılıyor

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları MYK üyelerinin odasına aşılmaya başlandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!