İş makinesi devrildi! Operatör hayatını kaybetti

Antalya'daki kaza, saat 10.00 sıralarında Gazipaşa’ya bağlı Doğanca Mahallesi Karatepe Mevkii’ndeki orman kesim sahasında meydana geldi. Taşeron firma bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Mesut Aras’ın kullandığı iş makinesi, çalışma sırasında kontrolden çıkarak kaydı ve ardından devrildi.

Devrilen iş makinesinin altında kalan Aras ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Mesut Aras’ın cenazesi, işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.