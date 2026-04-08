        Haberler Gündem Güvenlik İş makinesi operatörü kazada hayatını kaybetti

        İş makinesi operatörü kazada hayatını kaybetti

        Artvin'in Murgul ilçesinde iş makinesinin uçuruma devrildiği kazada belediye çalışanı iş makinesi operatörü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:11 Güncelleme:
        İş makinesi uçuruma devrildi: 1 ölü

        Artvin'in Murgul ilçesinde iş makinesinin uçuruma devrildiği kazada belediye çalışanı iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Alınan bilgiye göre, Murgul Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Doğukan Yıldızlı (26), Küre Mahallesi'nde mezarlık düzenlemesi çalışmasının ardından ilçeye dönüşe geçti. Yıldızlı'nın kullandığı iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Yıldızlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze ilçe devlet hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan evli olan Doğukan Yıldızlı'nın aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Murgul İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yürüttüğü öğrenildi.

